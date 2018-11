Romania a batut un nou record! In cati ani au fost construiti trei kilometri de autostrada

Autostrada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autostrada Bucuresti-Ploiesti pare ca va intra, in sfarsit, in Capitala. Autoritatile vor sa inaugureze cei 3 kilometri de la intrarea in Bucuresti, prin cartierul Pipera, chiar de 1 decembrie. Pana atunci, se fac ultimele pregatiri. La aceasta bucata de drum s-a lucrat foarte incet. Au fost nu mai putin de 4 amanari ale termenului final. Autostrada A3 va intra in cartierul Floreasca din Capitala, prin Soseaua Fabrica de Glucoza si se lucreaza intens pentru ca totul sa fie gata de 1 decembrie, cand va avea loc inaugurarea oficiala, spun autoritatile. Insa cu o conditie, spun reprezentantii Companiei de Drumuri - vremea trebuie sa tina cu constructorul celor 3,3 kilometri de sosea care fac legatura intre au ...