Romania a inghetat! Prognoza meteo ingrijoratoare

Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora 20.00, este cod portocaliu de vreme rea pentru judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea. Scolile raman inchise in continuare in Bucuresti si in unsprezece judete, in doua dintre acestea - Teleorman si Ilfov - cursurile fiind suspendate inclusiv vineri. Potrivit meteorologilor, se mentine avertizarea cod galben de frig in toata tara, pana joi, la ora 10.00. "Valul de frig va fi in intensificare, ...