Romania a intrat in Cartea Recordurilor pentru cea mai mare lectie de educatie financiara din lume

N-a nins niciodată cu atâtea frunze care mor Niciodată n-a nins cu atâta moarte Mă uit din pridvor Și ninge oriunde-aș privi, în oricare parte Frunzele nu-s toate uscate, Unele-s tinere și lucesc ca niște mărgele De ce cad frunzele tinere de pe ramuri Ce are Dumnezeu cu ele? Și ...

Atacantul roman George Puscas, unul dintre titularii nationalei Romaniei de tineret, proaspat calificata la EURO 2019, dupa o asteptare de 20 de ani, a ajutat-o enorm pe Palermo sa ajunga lidera in Serie B, cu o reusita venita pe final de meci.

Daniela Crudu, victima ”drogului violului” într-un club de fițe din București. Este știut de toată lumea că Daniela Crudu nu ratează nicio petrecere și se bucură din plin de orice paranghelie mondenă. De când a intrat în atenția publicului, Cruduța a demonstrat, cu vârf și îndesat, că e ”fată de lume” și se distrează din […] The post Daniela Crudu, victima ”drogului violului”: ”Totul s-a întâmplat după ce a băut…” appeared first on Cancan.ro.