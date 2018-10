Romania a obtinut un egal dramatic cu Serbia (0-0), in Liga Natiunilor

Naţionala de fotbal a României a reuşit un egal dramatic cu echipa Serbiei, 0-0, duminică, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa a 4-a a Seriei C din Liga Naţiunilor. Tricolorii au rezistat eroic, evoluând în repriza a doua în inferioritate numerică, în faţa unei echipe masive, care a dominat categoric jocul şi care a ratat un penalty prin Dusan Tadic (şut peste poartă), în min. 45+1. Lovitura de pedeapsă a fost acordată pentru un fault comis de Gabriel Tamaş, care l-a lovit cu piciorul în cap pe Mijat Gacinovic în careu şi a fost eliminat. Serbia a controlat jocul şi a avut prima mare ocazie în min. 20, când Tamaş a fost sărit de o minge, iar Mitrovic a şutat puţin pe lângă poartă. Prima situaţie notabilă a României a venit în min. 25, când Stanciu a pătruns şi a şutat de la 20 m, prins de portar. Marin (28) a tras pe jos din lovitură liberă de la 30 m, respins în corner de portar. Tricolorii au mai avut o ocazie periculoasă, la şutul lui Drăguş (35) prin faţa porţii, dar Maxim a ratat devierea. Oaspeţii au mai avut o mare oportunitate de gol în min. 39, când Gacinovic a reluat pe lângă poartă din poziţie ideală, la centrarea lui Radonjic. Situaţia echipei României s-a complicat în min. 44, când Tamaş l-a lovit cu piciorul în cap pe Gacinovic şi oaspeţii au primit penalty, însă Tadic a ratat un lovitura de pedeapsă. Serbia a mai avut o situaţie periculoasă prin Radonjic (45+2), dar şutul său s-a dus peste poartă. Repriza secundă a însemnat un asediu la poarta lui Tătăruşanu, dar tricolorii s-au apărat eroic, cu tot efectivul, rareori reuşind să iasă din această presiune. Manea (55) a blocat salvator şutul lui Radonjic din careu, iar un minut mai târziu Stanciu a fost blocat la 20 metri de Maksimovic, într-un moment în care poarta oaspeţilor era părăsită de Rajkovic. Tătăruşanu a scos superb şutul lui Mitrovic (68), după ce l-a întos pe Nedelcearu. Tătăruşanu a intervenit salvator şi la lovitura de cap a aceluiaşi Mitrovic (74), din centrarea lui Tadic. Cvasivebutantul Tudor Băluţă a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei României. România, care a remizat cu Serbia şi la Belgrad, 2-2este , neînvinsă în grupă şi mai are de jucat două meciuri, cu Lituania pe teren propriu (7 noiembrie) şi cu Muntenegru în deplasare (20 noiembrie). România - Serbia 0-0 Dusan Tadic a ratat un penalty (45+1) şut peste poartă. Bucureşti, Arena Naţională: 48.500 spectatori Liga Naţiunilor - Seria C, Grupa a 4-a Au evoluat echipele: România: 12. Ciprian Tătăruşanu - 6. Cristian Manea, 4. Gabriel Tamaş, 22. Cristian Săpunaru (căpitan), 3. Alin Toşca - 5. Tudor Băluţă, 18. Răzvan Marin - 10. Alexandru Maxim (9. Dorin Rotariu, 71), 23. Nicolae Stanciu, 21. Denis Drăguş (14. Ionuţ Nedelcearu, 45+3) -19. George Ţucudean (13. Claudiu Keşeru, 80). Selecţioner: Cosmin Contra. Rezerve neutilizate: 1. Costel Pantilimon, 16. Florin Niţă - 2. Romario Benzar, 8. Adrian Stoian, 11. Nicuşor Bancu, 17. Florin Tănase, 20. Alexandru Mitriţă. România: 12. Predrag Rajkovic - 2. Antonio Rukavina, 4. Nikola Milenkovic, 13. Milos Veljkovic, 3. Milan Rodic (21. Nemanja Miletic, 77) - 19. Sasa Lukic, 6. Nemanja Maksimovic - 14. Mijat Gacinovic (20. Sergej Milinkovic-Savic, 63), 10. Dusan Tadic (căpitan), 18. Nemanja Radonjic - 9. Aleksandar Mitrovic. Selecţioner: Mladen Krstajic. Rezerve neutilizate: 1. Marko Dmitrovic, 23. Aleksandar Jovanovic - 5. Uros Spajic, 7. Andrija Zivkovic, 8. Aleksandar Prijovic, 15. Jagos Vukovic, 16. Branko Jovicic, 17. Filip Kostic. Arbitru: Kevin Blom; arbitri asistenţi: Rob van de Ven, Charles Schaap; arbitri adiţionali: Allard Lindhout, Siemen Mulder; arbitru de rezervă: Bas van Dongen (toţi din Olanda) Delegat UEFA: Pierino L. G. Lardi (Elveţia), observator UEFA pentru arbitri: Kaj Oestergaard (Danemarca) Cartonaşe galbene: Maxim (45+3), Rodic (65), Marin (70), Mitrovic (79), Milenkovic (90). Cartonaş roşu: Tamaş (44). AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editori online: Ady Ivaşcu, Adrian Dădârlat)