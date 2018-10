Romania a redevenit granarul Europei

Grau Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Una dintre cele mai frumoase definitii ale Romaniei redevine realitate, dupa ce 27 de ani am fost mirarea negativa a continentului. Romania inregistreaza in acest an cel mai bun rezultat agricol din istorie cu productie record de grau si porumb. „Datele Ministerului Agriculturii arata ca productia de grau din acest an este mai mare cu 200.000 de tone fata de anul trecut, depasind 10 milioane de tone, iar cea de porumb ar urma sa se situeze intre 14,5 si 15 milioane de tone, comparativ cu doar 11,8 milioane de tone cat va recolta Frantat", se mentioneaza in comunicat KeysFin. In aceste conditii, Romania va deveni cel mai mare producator european de porumb. Vezi si: Si strainii dau ...