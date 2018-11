Romania a stabilit inca un nou record mondial! Ce s-a intamplat pe 1 noiembrie

Cartea recordurilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu ocazia Zilei Internationale a Economisirii, la data de 31 octombrie, 13.230 de romani din 59 de locatii din Romania au participat la cea mai mare lectie de educatie financiara din lume, potrivit unei banci, organizatorul initiativei prin programul „Scoala de Bani”, scrie Mediafax. Recordul a fost omologat joi, 1 noiembrie, de reprezentantii GUINNESS WORLD RECORDS, care au fost prezenti in Romania pentru a participa la tentativa oficiala si a certifica numarul de participanti. Pentru ca recordul sa fie validat era necesara participarea simultana a cel putin 5.624 de persoane, acesta fiind numarul de participanti inregistrat in 2013 de o initiativa similara inregistrata in Statele Unit ...