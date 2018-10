Romania, amenintata de Rusia! Putin a facut un anunt de ultima ora: "Va fi fara pereche in lume"

Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rusia isi va comanda armament fara pereche in lume, a anuntat, joi, presedintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a amenintat Romania si celelalte state europene, spunand ca tarile care gazduiesc noi rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi. Ministrul roman al Apararii a raspuns chiar in timpul manifestatiilor de ziua Armatei Romane. „Este o declaratie traditionala pentru presedintele rus", a spus Mihai Fifor. „Rusia nu ameninta pe nimeni si si-a respectat cu strictete obligatiile in sfera securitatii internationale si controlului armamentului”, a declarat liderul de la Kremlin, intr-o intalnire cu reprezentanti militari de rang inalt. Vezi si ...