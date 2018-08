Romania atinge un nou RECORD ISTORIC la recolta de grau: Cifra URIAȘA anunțata de Petre Daea - VIDEO

În ciuda fenomenelor meteorologice schimbătoare, producția grâului din vara anului 2018 a fost de 10,2 milioane de tone, cu aproximativ 200.000 de tone mai mult față de 2017, atingând un nou maxim de producție, a declarat marți ministrul Agriculturii, Petre Daea.

„Într-un an cu mari probleme din punct de vedere meteorologic, anul acesta, România a fost răvăşită de o serie întreagă de fenomene naturale extreme, de la temperaturi ridicate în primăvară care au înţepenit răsăritul seminţelor şi care au generat secătuirea solului de apă, la lipsa acestor precipitaţii în intervalul de început al producţiei şi apoi urmat de evoluţii atipice cu cantităţi de apă foarte mari”, a declarat ministrul, într-o conferință de presă.

„Vă pot spune că la grâu am recoltat mai mult decât anul trecut, deşi am avut un an greu, cu temperaturi mari, dar prin dotarea pe care au avut-o fermierii, prin urmărirea fazelor de vegetaţie, prin programul de lucru, fermierii au reuşit să adune grâul. Cea mai grea perioadă pentru grâu a fost cea de recoltat, când dintr-un calcul pe o fermă în 30 de zile a avut doar 4 zile bune de lucru, iar producția este cu aproximativ 200.000 de tone mai mult decât anul trecut. E o producție pe care fermierii o merită și pe care țara trebuie să o folosească, iar noi toți să o consemănam ca atare. Este prima dată când România depășeste 10 milioane de tone de grâu”, a declarat Petre Daea.

De asemenea, potrivit bilanțului prezentat de ministrul Agriculturii, anul agricol 2018 a fost un an cu o producție bună și la orz și orzoaică, mai mare decât cea de anul trecut.

„O producție bună avem și la orz și orzoiaca de toamnă. În 2018, s-au recoltat 1,3 milioane de tone. Cele mai mari producții la grâu și orz pe județe au fost Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Mehedinți, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila și Constanța”, a adăugat oficialul.

„România s-a fortificat din punct de vedere agricol, deoarece fermierii s-au dotat din punct de vedere tehnologic. Țara noastră nu va mai părăsi acest piedestal pe care s-a urcat pentru că a reușit să se fortifice”, a mai adăugat ministrul.

Datele furnizate de Ministerul Agriculturii arată că în 1990 s-au produs 7,2 milioane de tone de grâu, în 2016 producția a însumat 8,4 milioane de tone, iar în 2017 s-au produs 10,03 milioane de tone de grâu.