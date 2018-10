Romania, cea mai mare scadere din UE la inmatricularile de masini noi. Mai putin cu 73,4%

Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in Romania cu 73,4% in septembrie, fata de aceeasi luna a anului trecut, cel mai mare declin din Uniunea Europeana (UE), in timp ce scaderea la nivelul intregii UE este de 23,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).