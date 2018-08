Romania cere bani cu imprumut: 450 de milioane de euro vrea Guvernul de la BEI, iar Parlamentul iși va da votul

US OPEN. Dezastru pentru Romania. Fetele noastre cad pe capete Irina Begu şi Ana Bogdan au fost eliminate, miercuri, în turul secund la US Open, ultimul turneu de tenis de Mare Slem din acest an, ce se desfăşoară la arenele Flushing Meadows. Citește mai departe...

Organizatorii de la Roland Garros, criticati dur pentru masura luata impotriva Serenei Williams: Sunt rasisti si sexisti Decizia luata de organizatorii de la Roland Garros de a-i interzice Serenei Williams sa mai poarte combinozonul de culoare neagra de la editia precedenta a starnit o reactie dura in SUA.

Orlando Teodorovici, gata sa-i ia locul lui Dancila Eugen Orlando Teodorovici n-ar refuza să fie premierul României, dacă i s-ar propune acest lucru.

Giuliani spune ca a discutat cu cel putin un oficial roman privind scrisoarea catre Iohannis Avocatul presedintelui Donald Trump, Rudolph Giuliani, spune ca a fost contactat de Departamentul de Stat in legatura cu scrisoarea adresata autoritatilor romane si ca a discutat cu cel putin un oficial roman, fara a-l nominaliza insa.

Accident rutier teribil in aceasta dimineața! Un mort și doi raniți dupa impactul dintre doua mașini O femeie a murit și alte două persoane au fost rănite, după ce două mașini s-au ciocnit, joi dimineața, pe DN2 (E85), în zona localității Comișoaia, din județul Buzău. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române arată că din cauza unei coliziuni între două autoturisme, traficul rutier pe DN2 (E85) Buzău – Râmnicu

Adrian Minune a jelit la ora 4:00 dimineața, la doar cateva ore dupa ce fiica lui a anunțat ca s-a desparțit de iubit! Cum a fost filmat in urma cu puțin timp La doar câteva ore după ce a aflat că fiica luic ea mare s-a despărțit de iubitul ei, celebrul manelist a jelit pe Facebook, alături de "cumătrul" lui, în fața unui pahar de coniac. Fiica lui Adrian Minune, Carmen, a anunțat ieri că a pus punct relației ei cu regizorul Bogdan Daragiu. Ruptura s-ar fi

Elena Udrea și-a aratat burtica de gravida! Pictorial sexy la 44 de ani Elena Udrea a trecut prin momente grele atunci când a pierdut unul dintre cei doi copii, dar a ales să vadă partea bună a lucrurilor. Chiar dacă nu va avea gemeni, fosta blondă de a Cotroceni se bucură că în curând își va strânge în brațe fetița, pe care intenționează să o boteze Eva Maria.

SUA anunta scutiri selective de cote si taxe la importurile de otel si aluminiu Coreea de Sud, Brazilia şi Argentina vor beneficia de excepţii de la cotele de import de oţel permise de Statele Unite, iar o măsură similară se va aplica şi la importurile de oţel din Argentina, a anunţat miercuri departamentul american al comerţului, printr-o declaraţie preluată de Reuters, scrie ...