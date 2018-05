Romania, clasare surprinzatoare! Ocupam un loc fruntas in Europa Romania a inregistrat in primele patru luni a treia mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 25,4%, la 36.272 unitati, in timp ce livrarile Dacia au urc

romania europa 850x390 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania a inregistrat in primele patru luni a treia mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 25,4%, la 36.272 unitati, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 18,5%, la 172.787 de unitati, conferind marcii romanesti o cota de 3,2%, a informat News.ro. In perioada ianuarie-aprilie 2017, in Romania au fost inregistrate 28.916 autoturisme. La nivelul Uniunii Europene, inregistrarile de autoturisme noi au avansat in primele patru luni cu 2,7%, la 5,47 milioane de unitati, in timp ce in aprilie au crescut cu 9,6%, la 1,3 milioane de unitati, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Cea mai mare crestere a ...