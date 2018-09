Romania debuteaza cu stangul in Liga Natiunilor

Romania Muntenegru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Muntenegru, in primul meci din Liga Natiunilor. Meciul s-a disputat pe stadionul Ilie Oana, dar fara spectatori, din cauza unei decizii a UEFA. Jocul tricolorilor nu a stralucit, insa am avut cateva ocazii la poarta muntenegrenilor, ratate de Mitrita, Keseru si Chipciu. Echipa noastra a avut si probleme medicale, iar Vlad Chiriches si Mihai Pintilii au parasit terenul accidentati. Din minutul 77, muntenegrenii au evoluat in inferioritate numerica, Mugosa vazand al doilea cartonas galben. Chiar si asa, Romania nu a reusit sa-si creeze mari ocazii pe final. In celalalt meci din grupa Romaniei, Serbia s-a impus cu 1-0 in Lituania. ...