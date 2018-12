Romania, defaimata in Germania: "Romania sarbatoreste 100 de ani, aniversare a anexarii fostei provincii maghiare a Transilvaniei"

Romania 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Gadea a prezentat in acasta seara, la Antena 3, cum este Romania discreditata in presa din Germania. Un articol publicat de Deutsche Presse Agentur si preluat de una dintre cele mai mari televiziuni din Germania, ZDF, in care se spune ca noi, ieri, am aniversat 100 de ani de la momentul in care am anexat o parte din Ungaria. Vezi si: Vom fi vanduti rusilor? Un cunoscut afacerist planuieste sa cumpere Olchim cu bani din Rusia „Romania sarbatoreste 100 de ani, aniversare a anexarii fostei provincii maghiare a Transilvaniei. Cu acest castig teritorial, de la prabusirea Austro-Ungariei, dupa Primul Razboi Mondial, Romania si-a marit teritoriul cu aproximativ o treime”, apare pe siteul t ...