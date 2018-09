„Romania e bolnava de ura, poporul este lipsit de umor si calitate”. Bittman continua sa insulte, neaga ca a fost slugarnic

Dan Bittman a continuat sa se victimizeze si la Realitatea TV, dupa ce pe Facebook i-a acuzat pe cei care il critica pentru slugarniciile la adresa primarului PSD Daniel Florea ca fac parte dintr-o „lume bolnava”. Bittman l-au laudat excesiv pe Florea in cadrul unui eveniment intitulat „50 de ani de Sectorul 5” pentru care primaria pesedistului a cheltuir peste 700.000 de euro.

”Eu sunt cel care a fost criticat ca prezinta un eveniment, indiferent ce eveniment, al cui. Eu am alta menire pe Pamantul asta. Nu am facut politica. Nu cred ca trebuie ca un artist artist sa se justifice ca modereaza un spectacol, o emisiune, si nu e pe placul unora sau al altora”, a declarat Dan Bittman, la Realitatea TV.

Solistul Holograf a mai precizat ca valul de acuzatii aparut mai ales in mediul online, pe Facebook, la adresa lui dupa acest eveniment ar putea fi ”o campanie” in care ”au fost luati in vizor artistii”.

”Eu o sa stau cu fruntea sus, indiferent de mesaje. Ma uit acum pe Facebook si vad mesaje cu ‘Rusine, Bittman!’. Cred ca este o campanie. Acum urmeaza artistii sa fie luati in vizor, asa cum erau acum nu foarte multi ani, de fostul regim. Au fost nenumarati artisti (la evenimentul din sectorul 5, n.r.). Eu am fost doar moderatorul acestui spectacol. (…) Este o copilarie. Romania e bolnava de ura. Televiziunile ajuta la scindarea acestui popor. Este lipsit de umor si lipsit de calitate”, a mai precizat Bittman.

Artistul sustine ca nu i s-a spus sa-i aduca aprecieri primarului sectorului 5, pe care l-a invitat pe scena in timpul evenimentului, ci ca ”totul a pornit de la el”.

Bittman a avut numeroase referiri slugarnice la adresa activitatii lui Daniel Florea in cadrul evenimentului numit „50 de ani de Sectorul 5”. „Dom’ primar, vad ca merge bine treaba aici, in sectorul 5. Extraordinar, toata lumea-i fericita”, „Domnul primar face o treaba foarte buna”, au fost cateva dintre laudele lui Bittman.

Pe pagina sa de Facebook au fost postate ulerior numeroase comentarii critice. Dupa ce a sters mare parte dintre acestea, Bittman a publicat un nou mesaj jignitor la adresa celor care il acuzau de slugarnicie.

„Scrieti ce vreti oameni buni, niciodata n-o sa-mi traiesc viata in turma si n-o sa stau drepti in fata ignorantei. Varsati-va frustrarile cat doriti n-o sa va mearga mai bine, va garantez, mai bine invatati ce e respectul incepeti cu respectul de sine”, a scris Bittman pe Facebook.

