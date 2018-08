Romania e tot mai aproape de Spatiul Schengen: Inca un important premier a cerut includerea noastra in spațiul european de libera circulație

Surse - Guvernul mai amana ceva: TVA scade la 18% de la 1 ianuarie 2020, si nu din 2019 Executivul ia în calcul să amâne scăderea cotei TVA de la 19% la 18%, măsură prevăzută în programul de guvernare să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale. Citește mai departe...

Nutritionistul Mihaela Bilic: "Ciocolata și bananele ajuta la slabit" Cu toții știm că atunci când vrem să scăpăm de câteva kilograme, trebuie să mâncăm alimente sărace în calorii, iar ciocolata și bananele nu se află printre ele. Citește mai departe...

Guvernul vrea sa amane scaderea TVA la 18% pentru 1 ianuarie 2020 (Surse) Executivul ia in calcul sa amane scaderea cotei TVA de la 19% la 18%, masura prevazuta in programul de guvernare sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019, au declarat pentru Mediafax surse guvernamentale.

Greseala pe care sigur si tu o faci cand prepari usturoiul Usturoiul nepreparat corespunzător îşi pierde proprietăţile. Dacă urmează să găteşti cu usturoi, e bine să eviţi anumite greşeli. Citește mai departe...

Doua noi cazuri de West Nile, confirmate la o femeie si un copil din Braila Virusul West Nile a fost confirmat la încă două persoane, o femeie şi un băiat din Brăila, Direcţia de Sănătate Publică luând primele măsuri de alertare a instituţiilor abilitate. Citește mai departe...

Chef Florin Dumitrescu a implinit azi 31 de ani. Ce surpriza i-a facut soția Chef Florin Dumitrescu a împlinit 31 de ani pe 1 august, iar familia lui, în frunte cu soția, s-a grăbit să-i aducă urări de sănătate și nu numai. Dar aleasa inimii sale a lăsat un mesaj și pe Instagram pentru celebrul Chef. Cristina Sima Dumitrescu a ţinut să îi transmită lui chef […] The post Chef Florin Dumitrescu a împlinit azi 31 de ani. Ce surpriză i-a făcut soția appeared first on Cancan.ro.

Klaus Iohannis a sesizat statutul alesilor locali la CCR Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale a României (CCR), miercuri, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, anunţă Agerpres. Citește mai departe...

Laura Cosoi, peripeții acasa la Stephan Pelger: "In brațele Ritei s-a avantat un motan" De când a devenit mămică, Laura Cosoi petrece fiecare moment cu fetița ei. Însă, viața de proaspătă mămică vine la pachet și cu mici peripeții! Laura Cosoi este în culmea fericirii de când a adus-o pe lume pe fetița ei, Rita. Micuța este centrul universului ei și iată că a […] The post Laura Cosoi, peripeții acasă la Stephan Pelger: "În brațele Ritei s-a avântat un motan" appeared first on Cancan.ro.

UPDATE Ministerul Culturii n-are ochi pentru Brancuși. Responsabilul cu monumentele, luat prin surprindere EXCLUSIV UPDATE 19:48 Redacția PSnews.ro a primit în urmă cu puțin timp un răspuns de la Ministerul Culturii, care pasează cartof ...