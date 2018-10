Romania, echipa mica a fotbalului european

Scuza preferata a antrenorilor sau jucatorilor mediocri dupa ce comit cate o nefacuta in fata unor bucatari de te miri unde adunati intr-o echipa la final de tura este ca in fotbal nu mai exista mici. Ei bine, nationala noastra ne arata in Nations League ca totul este o minciuna, Romania fiind, fara indoiala, o echipa mica, ce nu poate pune probleme.