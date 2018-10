Romania in anii urii: Cum au disparut cararile dintre oameni si au aparut clivaje de nevindecat - Interviu cu Horia Roman Patapievici

O tara depinde in buna masura de tarile din mintea celor care o locuiesc si ii sunt cetateni, dar resentimentele si ura organizate politic si mediatic compromit tocmai cuplajul dintre oameni. S-a intamplat in anii urii, asa cum numeste Horia Roman Patapievici perioada in care Romania este impartita in "basisti" si "anti-basisti", intr-un fel ireconciliabil si care a ramas si dupa ce Traian Basescu a iesit de pe scena mare a politicii. Si ce ramane dintr-o tara, atunci cand ura e capital politic ...