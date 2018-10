Romania, lovita de un val de aer polar. Ninsori in jumatate de tara

Aer polar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea frumoasa devine o amintire pentru ca din acest weekend, o masa de aer polar se abate peste Romania. Va fi mai frig de la o zi la alta, iar la sfarsitul saptamanii viitoare vor fi temperaturi negative. Mai mult, in jumatate de tara s-ar putea sa ninga. Exista si o veste buna pentru agricultori: va ploua in unele zone: si asta e bine, pentru ca in mare parte din tara este seceta extrema. Vezi si: Prognoza meteo pentru sambata, 20 octombrie: Temperaturi in scadere si ploi Primul val de aer polar intra in tara noastra de duminica. Temperaturile vor cobori vertiginos si vor atinge valori sub normalul perioadei. Frigul loveste, insa, in primul rand vestul, nord-vestul si centrul tarii, unde in doar ...