Romania lui Cristoiu: Cum incearca sa abureasca Liviu Dragnea cele 3 milioane de semnaturi care au cerut Referendum

Desi nu impartasesc multe dintre punctele sale de vedere, sint – dupa cum am mai marturisit si altadata – un cititor consecvent al site-ului ActiveNews. In ce priveste o publicatie militanta pentru un obiectiv, site-ul mi se pare exemplar. Daca si alte obiective ar beneficia de astfel de publicatii, poate ca in Romania, in fine, o idee ar putea deveni fapta, depasind stadiul talk- show-urilor in genul celor tinute la Fieraria lui Iocan, cel mai cunoscut studio din istoria literaturii romane. Din lectura constanta a acestui site, am aflat multe lucruri despre batalia angajata in chestiunea familiei traditionale. Din cite se stie, in tot mai multe tari din Occident, se des ...