Romania mizeaza pe Germania in domeniul afacerilor și strange relațiile cu landul Hessa

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan Radu Oprea se afla, azi și mâine, în Germania, în landul Hessa pentru a semna ”Declarația comună de intenție privind Comisia mixtă Guvernamentală România-Landul Hessa” care trebuie să contribuie decisiv la o dezvoltare mult mai intensă atât a relațiilor bilaterale, cât și a afacerilor dintre cele două părți.

”Îmi doresc ca declarația pe care o semnăm astăzi să fie punctul de plecare pentru realizarea mai multor proiecte de colaborare instituționala, mai ales în domenii în care landul Hessa deține o expertiza remarcabilă-cum ar fi cel al educației duale sau cel al gestionării deșeurilor” declară ministrul Ștefan Radu Oprea pentru care ”deținerea de către România a Președinției Consiliului UE, în primul semestru al anului viitor, ne va oferi oportunitați suplimentare de colaborare, pe care suntem datori și sper să le valorificam pe deplin.”

Partenerii de dialog ai ministrului Ștefan Radu Oprea sunt Președintele Parlamentului Landului Hessa, Norbet Kartman, Lucia Pattrich, ministru de stat pentru afaceri federale si europene, împuternicit al landului și Mark Weinmeister, secretar de stat pentru afaceri europene.

Cum unul dintre obiectivele declarației este creșterea business-ului între cele două părți ministrul Mediului de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat va avea discuții de atragere către Româania cu liderii Camerei de Comerț și Industrie din Frankfurt am Main, cu cei ai Commerzbank, Deutsche Bank AG și cu reprezentanții Camerei Meșteșugarilor din Wiesbaden.

Dar una dintre cele mai interesante discuții va fi, fară îndoială, cu Ewald Hetrodt, de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, o întâlnire în care ministrul român va arătă că ” România nu este oaia neagra a UE, ci o țară democratică pe care Europa se poate baza și în care, chiar dacă mai există probleme, statul de drept este funcțional.”

Germania este principalul partener comercial al României, cu schimburi bilaterale ce depășesc 30 de miliarde euro anul acesta și cu o pondere de 23% din exporturile noastre, iar între investitorii străini ocupă locul 3, 22500 de firme germane alegând sa activeze pe piața românească. Așa că ” dacă ținem cont de importanța Germaniei, pentru economia românească și pentru locul nostru european, miza pe landul Hessa este logică și, mai ales, necesară pentru că acest land, din păcate, are o pondere de numai 5%, în aceste schimburi comerciale, în condițiile în care este a doua regiune comercială a Germaniei” spune ministrul Ștefan Radu Oprea.Strategia ministrul român are ca obiectiv impulsionarea relațiilor cu landul Hessa pentru a determina creșterea schimburilor comerciale, în folosul ambelor părți, dar mai ales cu beneficii majore pentru România, partea care are mai multă nevoie de investitori străini, serioși ca nemții, și de noi piețe de export viabile așa cum este landul Hessa.

Amintim că landul Hessa, situat în mijlocul Germaniei, are capitala la Frankfurt am Main, orașul cu cel mai mare aeroport din Germania, cele mai înalte blocuri turn, reședința Opel, dar si zona natală a fraților Grimm si a lui Goethe și este cea mai industrializată zonă a Germaniei după Bavaria.