Romania - Norvegia 31-23 - Am zdrobit marea favorita si nu ne oprim pana la trofeu! Prestatie absolut INCREDIBILA a "tricolorelor"

Cristina Neagu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania s-a impus in fata Norvegiei, scor 31-23, si merge cu 4 puncte in faza grupelor principale. Romania a fost perfecta in prima repriza. A rezistat ritmului naucitor cu care nordicele isi inspaimanta rivalele si a marcat la aproape fiecare atac in primele 10 minute. Cristina Neagu a fost din nou la un nivel extraordinar, secondata de revelatia serii, Laura Chiper. Extrema dreapta a marcat 4 goluri din primele 4 tentative. Crina Pintea a avut o noua seara de gratie, la fel ca Melinda Geiger si Eliza Buceschi. Daca in fata Germaniei s-a remarcat Denisa Dedu, astazi a fost randul Iuliei Dumanska, exasperanta pentru ofensiva adversa. Norvegia si-a amintit ca este cea mai titrata echipa din ist ...