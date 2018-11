Romania nu recunoaste legitimitatea si condamna alegerile din regiunile separatiste din Ucraina

Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, intr-un accident rutier produs pe DN 64, la iesirea din Ramnicu Valcea catre Dragasani, in care au fost implicate cinci autovehicule, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea.

Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste legitimitatea alegerilor in regiunile controlate de separatisti din Donetk si Lugansk, pe teritoriul Republicii Ucraina, si condamna ferm organizarea acestora.

Un cetatean rus acuzat de fraude online in valoare de milioane de dolari a fost arestat la Varna (Bulgaria) in baza unui mandat emis in Statele Unite, urmand sa fie extradat.