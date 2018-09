Romania participa la ediția din acest an a Targului de carte de la Göteborg

România participă la ediția din acest an a Târgului de carte de la Göteborg, Suedia, organizată în perioada 27 - 30 septembrie și care are ca teme principale respectul și toleranța, reflectate în cadrul unor evenimente culturale, literare și vizuale, potrivit Institutului Cultural Român, scrie Mediafax.

Temele adiacente ale celei de-a 34-a ediții a Târgului de Carte Bok & Bibliotek sunt literatura crime fiction, precum și imaginea și ilustrația ca forme de expresie narativă.

La această ediție a târgului sunt invitați scriitori, editori, profesori, jurnaliști, printre care se numără Rebecka Bülow, Ylva Gripfelt, Bogdan Hrib, Khashayar Naderehvandi, Victoria Pătrașcu, Mårten Sandén, Stelian Țurlea, Arina Stoenescu, Felix-Narcis Nicolau, Ingmar Söhrman.

România a fost țară invitată a Târgului de Carte de la Göteborg în 2013.

În 2018, Institutul Cultural Român, prin reprezentanța de la Stockholm și Direcția Centrul Cărții, organizează 12 evenimente, ce includ zece seminarii (atât în cadrul programului oficial al târgului, cât și la standul EUNIC) și lecturi dedicate traducerii. Literatura română este reprezentată şi la standul EUNIC Stockholm, reţeaua institutelor culturale din Suedia. Printre temele abordate, în timpul dezbaterilor de la Târgul de la Göteborg, se află "Dinamica imaginii și creativitatea în literatura pentru copii" - studii de caz România/Suedia, "Limba română și istoria predării sale în Suedia" (program în cadrul strategiei ICR Stockholm de marcare a Centenarului Marii Uniri), lansarea ediției speciale a revistei Kritiker dedicată literaturii române (program în cadrul strategiei ICR Stockholm de marcare a Centenarului Marii Uniri), "Show me your story: The art of visual storytelling", "Arta ilustrației", "European crime: Shaping the perfect crime novel", "Criminal minds", "Între mări calde și reci: Crime Fiction în România și Țările Nordice".

Standul cu numele Café Europa, la care vor fi invitați, pe parcursul târgului, scriitori din numeroase ţări europene, este rezultatul colaborării dintre ICR Stockholm şi Ambasada Austriei, Ambasada Elveţiei, Ambasada Olandei, Ambasada Estoniei, Centrul Ceh, Goethe-Institut, Institutul Camões, Institutul Polonez, Institutul Suedez şi Asociația "Judisk Kultur" din Suedia.