Romania pierde sapte locuri si ajunge pe pozitia 52 in clasamentul Doing Business al Bancii Mondiale

România a pierdut şapte locuri în clasamentul 'Doing Business 2019', elaborat de Banca Mondială, şi a coborât pe poziţia 52 din 190 de ţări, de pe locul 45 anul trecut. În clasamentul din acest an, România a obţinut un punctaj total de 72,30 puncte, cu 0,53 puncte mai puţin decât scorul general înregistrat anul trecut. România se situează în faţa unor ţări precum Ungaria, Cipru, Croaţia, Bulgaria, Grecia, Ucraina sau Albania, dar este devansată de Muntenegru, Serbia, Republica Moldova, Turcia, Armenia sau Belarus. "România a îngreunat procesul de demararea a unei afaceri, prin introducerea unor criterii de evaluare a riscului financiar pentru cererile privind TVA, în consecinţă crescând timpul necesar pentru înregistrarea ca plătitor de TVA", se arată în raportul Băncii Mondiale care analizează 190 de ţări. Potrivit documentului publicat miercuri, România se situează cel mai bine, locul 22, la indicatorul care măsoară uşurinţa cu care se obţine un credit, cu un scor de 80 de puncte pe o scară de la 0 la 100. În schimb, ţara se află abia pe locul 154 când vine vorba de obţinerea de electricitate şi pe locul 146 când vine vorba de obţinerea unei autorizaţii de construcţie. Banca Mondială subliniază că guvernele din întreaga lume au stabilit un nou record în eforturile lor de reducere a birocraţiei pentru sectorul privat, implementând 314 de reforme în ultimul an. Aceste reforme, întreprinse în 128 de economii, depăşesc precedentul record de 290 de reforme stabilit în urmă cu doi ani. Pentru al doilea an la rând, Noua Zeelandă, Singapore şi Danemarca şi-au păstrat locurile de top în clasamentul Doing Business. De asemenea, regiunea Europa şi Asia Centrală găzduieşte două din primele 10 economii ale lumii, Georgia locul 6 şi FYR Macedonia locul 10. Ritmul reformelor s-a accelerat în regiune, cu 54 de reforme implementate în ultimul an, comparativ cu 43 de reforme în anul anterior. Raportul instituţiei financiare internaţionale analizează 190 de economii pe baza a 11 criterii, precum demararea unei afaceri, obţinerea unui credit, accesul la reţeaua de electricitate şi tranzacţiile transfrontaliere. AGERPRES/(AS - autor: Constantin Balaban, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)