Romania, reactie dupa dezastrul din Marea Britanie

Romania va continua eforturile in vederea protejarii drepturilor cetatenilor romani din Marea Britanie si, totodata, va proteja drepturile cetatenilor britanici in tara noastra, a afirmat, marti seara, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba. "In calitate de #RO2019EU vom avansa in implementarea planului de contingenta de la nivelul institutiilor europene.Vom continua eforturile in vederea protejarii drepturilor cetatenilor romani din Marea Britanie. Totodata, vom proteja drepturile cetatenilor britanici in RO", a scris Ciamba pe Twitter. Oficialul roman a subliniat ca Uniunea Europeana, in ansamblul sau, a aratat deschidere in a gasi "o solutie benefica pentru ambele parti" ...