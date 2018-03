Romania, sanctionata dur de Uniunea Europena din cauza poluarii aerului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, executivul European ar putea lua sanctiuni dure impotriva a noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit, a amintit ca membrii Comisiei Europene "au stabilit deja ca va fi sesizata" Curtea de Justitie a Uniunii Europene "daca cele noua state evaluate nu vor adopta masurile adecvate". Comisia Europeana a anuntat oficial ca va prezenta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de ...