Romania se va face bine cind va avea Conducatori cu frica de Dumnezeu!

M-am inspirat din ce a spus Corneliu Coposu la inceputul anilor ’90. Un om care a stat in inchisoare 17 ani, dintre care 7 ani a fost izolat complet iar usa de la celula i-a fost zidita. Corneliu Coposu a luptat impotriva comunismului. Desi a patimit cumplit nu a putut niciodata sa-si urasca dusmanii.

Comunismul a reusit sa ii uneasca pe romani si sa ii uneasca in jurul Credintei.

Comunismul a esuat in misiunea de a-l scoate pe Dumnezeu din viata omului. De aceea Intunecatii au inventat Neo Marxismul.

Neo Marxismul a fost livrat Romaniei ca un pachet integrat de catre Amazoana Hillary Clinton, Mare Preoteasa Illuminati (potrivit dezvaluirilor lui Guccifer ), de fapt adevarata conducatoare a Americii timp de un deceniu. Obama a fost un biet paravan al neo marxismului globalist.

Astazi este vital sa aflam ce procent din Serviciile Secrete a incaput pe miinile Antenelor CIA si FBI de tip neo marxist. Servicii care s-au indreptat impotriva Romaniei si impotriva Romanilor !

Venirea lui Trump ca Presedinte al USA a insemnat schimbarea profunda a Americii, prin cei 2 piloni principali ai Administratiei : cei 2 Mike, Pence si Pompeo, doi crestini autentici, nu vopsiti !

Vicepresedintele USA, Mike Pence, a declarat, inainte sa fie ales si cu toate riscurile unui asediu lgbtist, ca el este intii de toate Crestin, abia apoi American si, in al treilea rind, Republican !

Fostul sef al CIA, Mike Pompeo, numit pe 13 Martie 2018 Ministru de Externe al USA, a doua pozitie dupa Trump, a declarat ca „Isus este Salvarea Americii si a Lumii intregi !”

President Trump a pornit Schimbarea Lumii inca din Noiembrie 2016, pe cale pasnica si nu cum a facut Nobelul Obama, cel mai razboinic Presedinte din istoria Americii.

Prin numirea lui Mike Pompeo, ca Secretary of State, Trump arata ca nu a glumit niciodata ! Si ca nu se teme de Neo Marxistii care controleaza Finantele, Media, Hollywood-ul, tari si continente !

Trump a riscat totul pe o singura Cale ! Cea a Credintei in Dumnezeu ! „Eu sint Calea, Adevarul si Viata !” sta scris in Biblie pe intelesul oricarui muritor !

NASUL TV a ales inca de la inceput, acum 6 ani, sa fim a Treia Cale in Presa. Am ales Adevarul, indiferent de amenintari si sacrificii. Am refuzat permanent sa fim intr-o gasca sau alta, ambele neo marxiste, ambele mimind lupta doar pentru a sminti acest neam !

NASUL TV a ales a Treia Cale, Cea Buna ! De 6 ani asteptam viitorii Conducatori ai Romaniei sa aleaga Calea Americii de astazi ! Pina cind se vor hotari, dupa ce nu se vor mai bilbii, NASUL TV o sa lupte si in locul lor !

Astept Milionul de Romani care sa se arate ca sint linga NASUL TV ! Abia atunci va avea FORTA ROMANIA ! Vom fi Sprijinul Noii Clase Politice !

Politicienii romani de calitate nu sint curajosi, cu foarte putine exceptii. De aceea FORTA va trebui construita in jurul NASUL TV ! Urmariti emisiunea NASUL ca sa aflati cum !

Visez la ziua in care Conducatorii Romaniei vor spune si vor face pe placul lui Dumnezeu si al Neamului Romanesc !

Sa fiti iubiti!

Radu Moraru

13 Martie 2018