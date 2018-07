Romania si Austria vor gazdui Secretariatul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii

România a obținut miercuri, în cadrul reuniunii comune a Comitetului de Monitorizare a Programului Transnațional Dunărea și a coordonatorilor naționali din statele membre ale Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) desfășurate la Split, în Croația, preluarea și asigurarea, în parteneriat cu Austria, a Secretariatului SUERD/Danube Strategy Point.Decizia privind aprobarea proiectului comun româno-austriac pentru reînființarea Secretariatului SUERD a fost adoptată prin consens, iar inițiativa depunerii acestei candidaturi de către țara noastră a aparținut Grupului de Lucru Interministerial coordonat de Ministerul Afacerilor Externe prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, organism care are rolul de a contribui la elaborarea pozițiilor naționale și a documentelor de planificare strategică referitoare la SUERD, precizează MAE într-un comunicat de presă.În calitate de state co-inițiatoare ale SUERD, România și Austria își doresc o consolidare a cooperării sub egida acestei macro-strategii, motiv care a stat la baza convenirii acestui parteneriat în vederea găzduirii în comun a secretariatului SUERD pentru o perioadă de trei ani. Structura va avea două birouri, la București și la Viena, găzduite de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de Primăria din Viena.Preluarea secretariatului este deosebit de importantă și prin prisma preluării de către România a Președinției SUERD, începând cu 1 noiembrie 2018, pentru o perioadă de un an, reprezentând îndeplinirea unui obiectiv propus în perspectiva exercitării acestui mandat.De asemenea, operaționalizarea Secretariatul SUERD, cu sprijinul Programului Transnațional Dunărea și al Comisiei Europene, va permite consolidarea parteneriatelor între toți actorii implicați în implementarea strategiei. Menționăm că bugetul propus al proiectului este de aproximativ 3,9 milioane euro, iar România beneficiază de 1,4 milioane euro.Secretariatul SUERD va acorda sprijinul său viitoarelor Președinții în procesul de revizuire și, ulterior, de implementare a Planului de Acțiune al Strategiei. Secretariatul SUERD va contribui și la promovarea de către Președinția română a SUERD a unor obiective precum transpunerea în practică a proiectelor strategice comune între statele membre și urmărirea atingerii țintelor propuse pentru valorificarea potenţialului Dunării, asigurarea dezvoltării economice şi a coeziunii teritoriale în această macroregiune.România va exercita, în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019, Președinția Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), urmare a deciziei consensuale a statelor membre ale strategiei macro-regionale.