Romania si refugiatii. Un pakistanez a incercat sa agreseze sexual o fata de 12 ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce misto, Romania se inscrie fluierand voios in randul natiunilor europene care acorda drept de azil refugiatilor din Orientul Mijlociu. Suntem europeni, suntem umanitari, ne incolonam din nou sub vointa altora, cum nu fac alte state europene, care nu prea stiu de bici si au vointa. Pai, daca e sa fim europeni, a venit momentul sa ne confruntam cu problemele pe care deja altii le-au experimentat, cum ar fi sexualitatea animalica a ”saracilor” imigranti... La sfarsitul saptamanii trecute, un pakistanez in varsta de 20 de ani, de la Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil din Radauti, judetul Suceava, a fost retinut pentru 24 de ore pentru ca ar fi agresat sexual o copila de 12 ani. Puya, ...