Romania sub asediul iernii in pragul primaverii! ANM prelungește codurile și haosul pentru romani

România sub asediu iernii în pragul primăverii! Ninsori abundente, ger, viscol, drumuri naționale închise și trenuri anulate și curse aeriene întârziate. În plus este ger de crapă pietrele în mai multe zone din ţară din cauza viscolului puternic. Temperaturile resimţite sunt de ger sibierian, coborând miercuri chiar şi sub minus 44 de grade Celsius, avertizează meteorologii, potrivit România TV