Romania sub ZAPADA. Circulatia pe doua autostrazi si zeci de drumuri este OPRITA. Care este situatia drumurilor

Filmul "Atelierul/ L'atelier", de Laurent Cantet, inclus în selecţia secţiunii Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes 2017, are premiera în cinematografele româneşti pe 9 martie, informează distribuitorul.

Distribuie Tweet Facebook E-mail O poveste superba care arata ca in Romania inca mai exista oameni frumosi si plini de omenie a fost postata de catre un utilizator de Facebook pe reteaua de socializare. Dan Necsa este un timisorean c ...

Distribuie Tweet Facebook E-mail Mama unui baietel in varsta de 8 ani a trait niste momente incredibile in sala de judecata a unui tribunal. Odata ce mama a plecat sa munceasca in strainatate, tatal copilului a intentat divort si a o ...