Romania trece sambata spre duminica la ora de iarna, poate pentru ultima oara din 1932

Romania trece, in noaptea de sambata spre duminica, pe 28 octombrie, la ora de iarna 2018, astfel incat ora 4 va deveni ora 3, iar ziua de duminica va fi cea mai lunga din an. Aceasta ar putea fi ultima oara cand Romania schimba ora, dupa mai bine de 80 de ani, dupa ce Comisia Europeana a decis ca aceasta practica trebuie eliminata pana in 2019. In Romania s-a vorbit de modificarea orei pentru prima data in 1917, in timpul Primului Razboi Mondial, cu scopul de a face economie de resurse. Dupa razboi s-a renuntat, iar in 1932 practica a fost reintrodusa, astfel incat de atunci Romania a trecut, in fiecare an, in ultima duminica din octombrie, la ora de iarna. Comisia Europeana a propus, ...