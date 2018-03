Romania U19 a ratat calificarea la Euro 2018 dupa ce a primit un gol in minutul 92 (1-2 cu Ucraina)

Romania U19 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania U19 n-a facut un meci grozav contra Ucrainei si a pierdut dramatic partida, scor 1-2, in prelungirile partidei, desi in minutul 77 avea 1-0. Tricolorii au pierdut meciul dupa un gol marcat in prelungiri de ucraineni. Morutan a deschis scorul dupa o pasa in fata portii a lui Micovschi. Si-a dat tricoul jos si a fost eliminat pentru al doilea galben. Mai erau 13 minute in care Romania trebuia sa reziste. In minutul 84 Sfranov a egalat dupa o gafa a lui Andrei Vlad, iar lucrurile se complicau. Arbitrul a aratat 5 minute de prelungiri. In minutul 90+2 Bondar a fost gasit in mijlocul careului, a pus latul si a inscris cu un sut la coltul lung. Romania rateaza calificarea la Campionatul European. ...