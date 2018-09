Romania, una dintre cele mai sarace tari din UE, are pensionarul cu cea mai mare pensie din UE in timp ce multi abia traiesc dupa o zi pe alta

Cea mai mare pensie din Romania a crescut in anul 2018 cu aproximativ 50% ajungand de la 34.700 lei la 51.334 lei! Este cea mai mare pensie de stat din UE, potrivit realitatea.net.

In luna august a anului 2017, Gheorghe Balasoiu, fost procuror-sef in judetul Arges si fost comandant al Penitenciarului Colibasi, incasa o pensie neta de 34.700 de lei. Potrivit Capital, la inceputul lunii august 2018, de la Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), cel mai bine platit pensionar avea o pensie speciala bruta de 56.816 lei. In mana, pensionarul incaseaza lunar 51.334 de lei. Cum cifrele transmise de CNPP erau din luna iunie, pensia lui Balasoiu a crescut de la 34.700 de lei la 51.334 de lei in zece luni. Asta inseamna ca pensia lui Gheorghe Balasoiu s-a marit cu 16.634 de lei in doar zece luni – 1.663,4 lei pe luna.

Din informatiile pe care le detine Realitatea Financiara, acum, respectivul pensionar are cea mai mare pensie de stat din Europa a unei persoane care nu a detinut demnitatii in statul respectiv sau in institutii eminamente bugetare de referinta, cum ar fi Curtea Constitutionala. In Europa pensii de stat mai mari de decat favorizatul sortii din Romania au doar fostii demnitari, cum sunt presedintii statelor.

