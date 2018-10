Romania, Uniunea Europeana, 2018! O eleva merge flamanda la scoala: ”Un piure cu carne si salata mi-ar placea”

Eleva din Vaslui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Educatiei se pregateste sa dea 45 de milioane de euro pentru a instala sisteme wi-fi in 4.500 de scoli. In aceeasi Romanie, abandonul scolar este un fenomen mai mult decat alarmant. Peste 30.000 de copii renunta in fiecare an la scoala, cei mai multi, din cauza saraciei. Roxana are 9 ani si vrea sa devina medic. Reporter: Sunt zile cand te duci flamanda la scoala? Roxana: Da. Se intampla des. Ceilalti copii au pachete. Eu, nu. Mie mi-ar placea sa mananc biscuiti. Ma simt rau... Reporter: Ti-ar placea altceva? Roxana: Un piure cu carne, o salata. Cam atat... In total, familia Pruteanu are cinci copii. Baiatul cel mare are 16 ani si a abandonat scoala pentru a munci cu ziua. Tata ...