Romania va fi afectata din plin de un val polar! Vremea se va schimba radical

Aer polar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europa va fi lovita de doua valuri de aer polar in perioada urmatoare, Romania fiind din plin afectata de frigul arctic, incepand de saptamana viitoare, anunta specialistii de la Severe Weather Europe. Potrivit meteorologilor de la Severe Weather Europe, cel putin doua valuri de aer polar vor afecta continentul european in urmatoarele zile, primul urmand sa ajunga in partea de est a Europei, iar al doilea mai spre vest. Val de aer polar in Romania incepand de marti, 23 octombrie Primele semne de racire a vremii se vor face simtite in acest weekend si inceputul saptamanii viitoare. Astfel, potrivit meteorogilor, incepand de marti, 23 octombrie, vremea se va raci in cea mai mare parte a estului Europei, in ...