Romanii adora cumparaturile pe internet. Zilnic, se deschid 10 magazine online la noi in tara

Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare crestere din Uniunea Europeana. Si tot suntem departe de europenii deja obisnuiti cu internetul. Studii recente ne plaseaza pe ultimele locuri. Cumparaturile online au castigat teren odata cu accesul la internet, dar si cu educatia digitala. Numarul romanilor care sunt atrasi de universul cumparaturilor virtuale creste insa cu fiecare magazin online. Iar astfel de afaceri apar intr-un ritm ametitor: in medie, zece magazine virtuale "se deschid" in fiecare zi. Specialistii se asteapta ca, pana la finalul anului, comertul online de la noi sa cuprinda ...