Romanii ar putea avea inca o zi libera de la stat: "Este zi legala de sarbatoare, in Uniunea Europeana"

Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, depusa la Senat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ aflandu-se la Senat in calitate de prima Camera sesizata. Vinerea Mare ar putea deveni zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, daca propunerea legislativa va fi adoptata in cele doua Camere ale Parlamentului si promulgata de seful statului. "Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul muncii prevede 14 zile de sarbatori le ...