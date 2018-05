Romanii care au dat lovitura dupa ce au cultivat ”fructul tineretii vesnice”

Goji google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii au prins gustul fructelor de goji, iar fermierii care au asemenea culturi au dat lovitura. In ultima perioada cererea a crescut atat de mult incat nu mai fac fata comenzilor. Numit si “fructul tineretii vesnice”, goji se consuma atat proaspat, cat si deshidratat. Din el se fac sucuri si ceiauri, multi il amesteca in salate, iar in bucataria chinezeasca apare des langa peste si pui. La Scobinti, in Iasi, Florin Vieru a investit 2.000 de euro intr-o plantatie de goji. A plantat 400 de arbusti pe o mie de metri patrati de teren, mostenit de la bunici, si dupa un an a inceput sa culeaga roadele. Florin Vieru, cultivator de goji: “Nu este o planta pretentioasa, se intretine usor. Cererea ...