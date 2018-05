Romanii care au descoperit un tratament mai bun pentru malarie

Malarie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un grup de cercetatori de la universitatile din Cluj si Mures a facut o descoperire importanta pentru tratarea malariei. Ei au gasit o metoda prin care sa produca o cantitate mai mare de artemisinina, substanta folosita in medicamentul care trateaza boala. Astfel, cu ajutorul apei, se obtine o cantitate mai mare de substanta, iar asta se intampla in urma simbiozei dintre o ciuperca si o planta. Cercetarea a fost inceputa acum sase ani si a fost realizata de cercetatori de la Universitatea Sapientia Cluj si UMF Targu Mures. Acestia au folosit planta numita uzual nafurica (Artemisia annua) si o ciuperca simbionta (Rhizophagus irregularis). Nafurica este o planta medicinala cultivata in regiunile tropicale si ...