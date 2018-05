Romanii care se intorc in tara pot primi de la stat 40.000 de euro, nerambursabili

Euro 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Satui de strainatate, unii romanii plecati la munca se pot intoarce acasa, unde statul ii ajuta sa-si deschida o afacere. Le da 40 de mii de euro, pe care nu trebuie sa ii dea inapoi. Finantarea este asigurata din fonduri europene, 76 de milioane de euro in total, prin programul “Diaspora Start-Up”, lansat anul trecut. Cristina a lucrat 20 de ani ca receptionera in Grecia. Acum, s-a inscris in programul Start-Up Diaspora pentru ca vrea sa isi deschida in tara un centru de promovare turistica. Cristina Avram: “Ne gandeam un pic sa legam doua puncte: ceea ce inseamna turismul de incoming, cei care vin sa ne viziteze tara, si cel pe partea de publicitate a unitatilor de cazare.” Vezi ...