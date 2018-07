Romanii care se intorc in tara, talhariti intr-o benzinarie de pe autostrada Arad - Timisoara

romani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii care se intorc din strainatate, cu masina, si intra in tara pe la Vama Nadlac, lanseaza un apel pentru cei care urmeaza acelasi traseu, avertizand ca in prima benzinarie de pe autostrada Arad - Timisoara, s-ar putea sa fie talhariti. "Atentie mare tuturor carora plecati in tara acum, pe autostrada Nadlac - Timisoara, cand va opriti sa cumparati rovinieta, la prima benzinarie Mol, se fura TOT! Incercati sa nu va opriti sa dormiti sau daca totusi nu aveti de ales, sa faceti cu schimbul de paza. Sunt cu ochii pe toate masinile ! Cel mai rau este ca atunci cand anunti politia trebuie sa astepti aproape o jumatate de ora sau mai mult pentru ca vin de la 100 km departare, politia locala de la Sagu. Ca s ...