Romanii cu credite in lei primesc o veste buna. La ce valoare a ajuns ROBOR

Indicele ROBOR a scazut. Anuntul a fost facut de Banca Nationala a Romaniei. Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti, pe piata interbancara, la 3,15% pe an, de la 3,17% pe an, valoarea anuntata in ziua anterioara, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut, respectiv 2 octombrie, indicele se situa la un nivel de 1,71% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a ramas la nivelul de luni - 3,40% pe an. De asemenea, ROBOR la 9 l ...