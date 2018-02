Romanii cu credite la banci, ruinati de noile hotarari ale BNR. Ratele cresc din nou!

Banca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere traiectoria ratei anuale a inflatiei pe termen scurt, iar riscurile asociate acestei perspective provin in principal din conduita politicii fiscale si a celei de venituri, din conditiile de pe piata muncii si din evolutia preturilor, a anuntat miercuri banca centrala. In noiembrie 2017, BNR a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an, a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019. ”Noul scenariu al prognozei evidentiaza perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in lunile urmatoare, succedata de o temperare a acesteia in u ...