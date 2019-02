Romanii cumpara masini pe banda rulanta! Romania a inregistrat o crestere  spectaculoasa

masini vanzare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat vineri ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 4,6% in luna ianuarie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, acesta fiind a cincea luna consecutiva de scadere a inmatricularilor, pe fondul incetinirii economiilor din zona euro si al ingrijorarilor consumatorilor cu privire la Brexit si schimburile comerciale, transmite Reuters preluat de agerpres. In pofida scaderii, un numar de 1,195 milioane autoturisme au fost inmatriculate luna trecuta in Uniunea Europeana si tarile EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia), comparativ cu 1,253 milioane autoturisme inmatriculate in ...