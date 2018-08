Romanii din diaspora se aduna la Bucuresti; miting in Piata Victoriei, anuntat pe retelele de socializare

"Diaspora acasă" este genericul sub care românii aflaţi în străinătate se vor strânge vineri, în Piaţa Victoriei din Capitală, la un protest anunţat pe reţelele de socializare. Pe comunităţile de Facebook au fost create, în ultimele săptămâni, mai multe evenimente publice pentru data de 10 august, în Bucureşti, la care şi-au exprimat intenţia de a participa români din afara graniţelor şi nu numai. Autorităţile au luat în calcul participarea unui număr mare de persoane la mitingul de vineri, context în care au fost luate măsuri pentru desfăşurarea evenimentului în condiţii de siguranţă. Cu o zi înaintea manifestaţiei din faţa sediului Guvernului, şeful Serviciului de comunicare din Jandarmeria Română, Marius Militaru, i-a îndemnat pe participanţii la protest să se delimiteze de incitările la violenţă care au apărut în spaţiul public. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, le-a cerut participanţilor să nu împiedice forţele de ordine să îşi exercite activitatea în situaţia în care aceştia vor interveni în cazul unor violenţe. El a spus că dispozitivul de jandarmi de la protestul de vineri va fi dimensionat în mod gradual, în funcţie de numărul de participanţi care vor fi prezenţi. Iniţial, la Comisia de avizare a cererilor de organizare şi desfăşurare a adunărilor publice, din care fac parte reprezentanţi de la Prefectura Capitalei, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada de Poliţie Rutieră, Poliţia Locală, Jandarmeria, SRI, RATB, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi reprezentanţi ai Direcţiilor din Primăria Capitalei cu atribuţii în acest domeniu, a ajuns o solicitare a Federaţiei Românilor de Pretutindeni pentru organizarea unei manifestaţii de amploare în Capitală la care ar fi urmat să participe un milion de oameni. Pe 23 iulie, PMB anunţa că primarul general Gabriela Firea a aprobat solicitarea Federaţiei Românilor de Pretutindeni şi preciza că zona iniţială de desfăşurare a evenimentului a fost extinsă şi cu arterele adiacente: bd. Lascăr Catargiu până la Piaţa Romană inclusiv, bd. Aviatorilor până la Piaţa Charles de Gaulle inclusiv, bd. Kiseleff până la Piaţa Arcului de Triumf, bd. Titulescu până la intersecţia cu str. Dr. Felix, str. Buzeşti până la intersecţia cu str. Dr. Polizu, Calea Victoriei până la intersecţia cu bd. Dacia. În data 7 august, Primăria Capitalei informa că a înregistrat, pe 1 august, o adresă transmisă prin email, prin care Federaţia Românilor de Pretutindeni informa că renunţă la organizarea mitingului din 10 august. Cu două zile înainte de miting, Comisia de avizare a mai dezbătut două cereri de organizare a unui protest în Piaţa Victoriei. Prima notificare a fost formulată de Baban-Neacşu Alexandru Dan, reprezentat de Cristian Mihail Dide şi Tudor Cârstoiu, care înştiinţa Municipalitatea cu privire la organizarea, pe 10 august, începând cu ora 19,00, a unei adunări publice. Prin aceeaşi notificare, i se solicita PMB să asigure "toate condiţiile necesare pentru desfăşurarea paşnică a adunării, precum şi siguranţa şi securitatea participanţilor". Însă, după cum a precizat PMB, la propunerea comisiei privind întocmirea unui protocol, conform Legii 60/1991 republicată, pentru stabilirea detaliilor tehnice, Cristian Mihail Dide şi Tudor Cârstoiu au refuzat încheierea vreunui document şi semnarea acestuia, neasumându-şi nicio răspundere în acest sens. "Mesajul principal este că noi nu suntem organizatori şi nu am încercat să ne asumăm rolul acesta. Suntem unii dintre mulţii promotori ai evenimentului, dar nu am încercat să fim organizatori şi cu siguranţă nu o să facem asta cu 48 de ore înainte de eveniment. Pur şi simplu încurajăm autorităţile să asigure un cadru cât mai bun pentru o manifestare non-violentă, paşnică, cât mai civilizată pentru o ţară democratică", declara miercuri Tudor Cârstoiu, reprezentant al PACT pentru România. Cea de a doua notificare a aparţinut Şcolii Romano-Bizantine Ortodoxe, care ulterior a fost retrasă. Românii întorşi în ţară, care şi-au exprimat intenţia de a participa la manifestaţia de vineri din Bucureşti, au protestat încă de miercuri seara în mai multe oraşe din vestul ţării. Chiar de la intrarea pe teritoriul României, ei au fluturat, din maşini, steaguri tricolore şi au afişat mesaje antiguvernamentale. AGERPRES/(editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)