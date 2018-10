Romanii fac cumparaturi online. Comertul electronic a ajuns la valori record de peste 3,6 miliarde de euro

Cumparaturi online google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ca sa nu piarda timp pretios prin magazine, tot mai multi romani fac cumparaturi pe Internet. Comertul electronic a ajuns la valori record de peste 3,6 miliarde de euro, iar peste jumatate dintre comenzi au fost facute direct de pe telefon. Magazinele online au avut peste 7,5 milioane de clienti unici in ultimele douasprezece luni. Magazinele online au vanzari record: peste 3,6 miliarde de euro in acest an. Este o crestere de peste 20 de procente fata de 2017. Se vand mai ales haine, electronice, electrocasnice si jucarii. Cererea este in crestere, asa ca tot mai multi antreprenori vand si pe Internet. Numarul magazinelor online active s-a dublat fata de perioada similara a anului trecut si a ajun ...