Romanii mananca mai putina paine si cauta calitate. Industria, puternic afectata de evaziune: 500.000 de tone de paine nu apar in statistici

Consumul de paine, in Romania, a scazut in ultimul deceniu, de la 92 kilograme pe locuitor intr-un an la putin peste 82 kilograme in prezent, dar inca se mentine peste media europeana de 78 kg/locuitor/an, conform celui mai recent studiu de piata privind produsele de panificatie, prezentat de presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu.