Romanii rezidenti in Italia de cel putin 10 ani vor primi reddito di cittadinanza. Se va acorda si strainilor

Luigi Di Maio a decis: Venitul de cetățenie (Reddito di cittadinanza) promis de guvernul M5S – Lega în timpul campaniei electorale va fi acordat și străinilor din Italia rezidenți de cel puțin 10 ani pe teritoriul peninsulei.a reprezentat cu siguranță, unul din aspectele fundamentale ale victoriei coaliției în alegerile politice din 2018, conform Rotalianu.ro Reprezintă un sprijin economic, un venit minim garantat, care prevede furnizarea de către INPS a unei sume maxime în valoare de 780 de euro pentru toți cetățenii cu venituri mici, sau fără nici un venit. Este un ajutor din partea statului pentru toți cei cu venituri sub pragul sărăciei, prag stabilit de ISTAT înca fiind subÎl vor primi cetățenii caresauCetățenii străinii vor trebui să aibă cel puținpentru a beneficia de „Reditto di cittadinanza”Ministrul economiei,, a declarat că de noul proiect de lege vor beneficia și imigranții care locuiesc în Italia de cel puțin 10 ani, având în vedere că proiectul a fost de la început destinat celor care trăiesc în condiții economice precare pe teritoriul peninsulei. O propunere a „Mișcării 5 Stele” (Movimento 5 Stelle), care ar veni în ajutorul multor familii străine.Din primele calcule, conform quifinanza. it, se estimează că ar fi circa un milion familiile de cetățeni străini care ar avea dreptul la venitul de cetățenie (reddito di cittadinanza). Există peste 5 milioane de persoane defavorizate și care trăiesc în sărăcie absolută, dintre acestea 1,6 milioane sunt străine. Din cele 1,6 milioane, 2 din 3 ar putea solicita venitul de cetățenie în calitate de cetățeni ai UE sau care dețin permis de ședere pe termen lung.Se vor acorda 780 de euro pe lună persoanelor în dificultate economică care ar trebui să urmeze în mod obligatoriu căi de reintegrare, de reabilitarea socială și de muncă, inițiate de centrele de ocupare a forței de muncă, care vor fi consolidate între timp. În plus, utilizarea ajutorului economic de către beneficiari va fi condiționată de participarea efectivă la proiecte active de politică a muncii și de acceptare a uneia dintre cele trei propuneri de locuri de muncă care le vor fi oferite beneficiarilor.Venitul de cetățenie va fi acordat direct de către stat cetățeanului, prin transfer bancar. „Sunt sigur că prietenii de la M5S vor face astfel încât ca Venitul de cetățenie să se limiteze la cetățenii italieni”., a declarat viceprim-ministrul Matteo Salvini, în urma afirmațiilor ministrului Tria.