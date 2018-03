Romanii, tinta unor noi atacuri rasiste in Irlanda de Nord. Casa atacata in Belfast

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa unei familii de romani din sudul Belfastului a fost tinta unui atac rasist pe 19 martie. Potrivit The Irish News, atacul a avut loc in jurul orei 19.45. Doi barbati mascati au lovit usa casei unde locuiau romanii, dupa care au aruncat o cutie de vopsea pe usa si au fugit. De asemenea, o fereastra a fost sparta. Atacul a avut loc pe strada Kilburn, din zona Village a capitalei Irlandei de Nord. In casa se afla si un copil de un an, se mai arata in publicatia mentionata. Niciun membru al familiei de romani nu a fost ranit insa sunt foarte speriati de atac. Jurnalistii care au stat de vorba cu ei spun ca acestia au declarat ca vor sa paraseasca zona. Politia desfasoara o ancheta cu privire la acest incident si roaga pe cei c ...